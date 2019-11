LIGA 1 2019 kembali menggelar pertandingan pada Rabu 17 Oktober 2019. Alhasil, klasemen Liga 1 2019 pun sedikit mengalami perubahan setelah digelarnya dua pertandingan, tepatnya laga Persija Jakarta vs Semen Padang dan PSM Makassar kontra Arema FC.

Berkat kemenangan 2-1 atas Persija, Semen Padang naik ke posisi 13 dengan koleksi 22 angka. Tim Kabau Sirah –julukan Semen Padang– naik lima posisi setelah sebelumnya menempati urutan buncit atau 18.

(Persija kalah 1-2 dari Semen Padang)

Selanjutnya PSM yang menang 6-2 atas Arema tidak mengalami perubahan posisi, yakni masih tertahan di posisi sembilan dengan koleksi 30 angka. Hanya saja, Wiljan Pluim dan kawan-kawan berhasil mendekatkan jarak dengan penghuni posisi delapan, Persebaya Surabaya yang meraih 31 angka.

PSM berpotensi besar melewati Persebaya dalam waktu dekat. Sebab, PSM tercatat baru 20 kali tampil, terpaut dua pertandingan dari Bajul Ijo –julukan Persebaya. Sementara itu, Bali United masih menduduki puncak klasemen dengan koleksi 48 angka, unggul 10 poin dari Madura United di posisi dua.

Bali United bahkan masih bisa menjauh dari kejaran Madura United maupun tim lain. Sebab, tim asuhan Stefano Cugurra Teco itu baru melakoni 20 pertandingan, tidak seperti Madura yang telah melewati 22 laga.

(Bali United menggila di Liga 1 2019)

Liga 1 2019 sendiri kembali menggelar pertandingan pada Jumat 18 Oktober 2019. Ada lima pertandingan yang digelar di hari tersebut. Sebut saja mempertemukan Persela vs PSIS Semarang, PSS Sleman vs Kalteng Putra, Borneo FC vs Bali United, Barito Putera vs Badak Lampung dan Persib Bandung vs Persebaya Surabaya.

Berikut klasemen sementara Liga 1 2019:

(Foto: Soccerway)