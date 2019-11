SEJUMLAH pertandingan babak ketiga Piala Liga Inggris 2019-2020 telah rampung digelar pada Kamis (26/9/2019), dini hari WIB. Setelah itu, undian babak 16 besar pun langsung dilakukan dan menghasilkan pertemuan akbar antara sesama tim Liga Inggris.

Liverpool yang pada babak sebelumnya menundukkan MK Dons 2-0 akan berhadapan dengan Arsenal. Pertandingan ini dikategorikan laga akbar karena mempertemukan dua tim yang termasuk The Big Six di Liga Inggris. Akan tetapi, The Reds –julukan Liverpool– lebih diunggulkan untuk menang karena dalam sembilan pertemuan terakhir tak pernah kalah dari Arsenal. Liverpool menang lima kali sedangkan empat sisanya berakhir dengan hasil imbang.

Kemudian Manchester United yan tengah dalam kondisi terpuruk di Liga Inggris harus berhadapan dengan tim tangguh yakni Chelsea. Kedua tim itu sudah bertemu di pekan pertama Liga Inggris yang berakhir untuk kemenangan Man United dengan skor telak 4-0.

Namun, kondisi saat ini sudah berbeda karena Chelsea perlahan-lahan mulai bangkit dengan mengandalkan para pemain mudanya. Pertandingan itu pun disinyalir akan berjalan dengan amat sengit untuk memperebutkan satu tiket ke babak selanjutnya.

Sementara itu, Manchester City akan bertemu dengan lawan lebih mudah yakni Southampton. Secara kualitas maka tim asuhan Josep Guardiola itu seharusnya mampu menjungkalkan Southampton dengan mudah. Selanjutnya empat tim asal Liga Inggris lainnya juga akan saling berhadapan yakni Everton kontra Watford dan Aston Villa melawan Wolverhampton Wanderers. Ada satu tim Liga Inggris lagi yang akan berlaga di babak 16 yakni Leicester City. Apabila 10 tim lainnya saling berhadapan satu sama lain maka Leicester bertemu dengan lawan yang relatif lebih gampang karena berasal dari kasta di bawah Liga Inggris. Leicester akan melawan Burton Albion yang berasal dari kompetisi kasta ketiga Inggris. Berikut hasil lengkap undian babak 16 besar Piala Liga Inggris musim ini: