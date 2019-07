LONDON – Salah satu klub papan atas Liga Inggris, Arsenal, mulai menunjukkan pergerakan mereka di jendela transfer musim panas 2019. Setelah memboyong Dani Ceballos, Arsenal kembali mengumumkan keberhasilan mereka mendatangkan pemain anyar.

Pemain yang dimaksud adalah bek muda asal Prancis, yakni William Saliba. Menurut beberapa sumber, manajemen Arsenal mengeluarkan dana sebesar 27 juta pounds atau sekira Rp470 miliar dari Saint Etienne.

Keberhasilan Arsenal memboyong Saliba pada jendela transfer musim panas 2019 diumumkan langsung melalui akun Twitter mereka beberapa saat lalu. Dalam penjelasan di Twitter resmi Arsenal, Saliba sendiri bakal menghabiskan musim 2019-2020 berstatus sebagai pemain pinjaman di Saint Etienne.

William will spend a season back on loan at @ASSEofficiel before joining our squad next summer.



