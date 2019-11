MONTREAL – Sejak akhir pekan lalu, skuad utama Real Madrid menjalani sesi latihan pramusim mereka di Montreal, Kanada. Di bawah arahan Zinedine Zidane, seluruh pemain Madrid berlatih serius demi mendapat tempat di starting XI Los Blancos –julukan Madrid– pada musim 2019-2020.

Tidak hanya pemain lama, personel baru pun langsung tancap di masa pramusim kali ini. Personel baru yang langsung menunjukkan skill olah bolanya adalah Eden Hazard dan Takefusa Kubo.

Some Highlights of Eden #Hazard's first week at Real Madrid ... and this is just the beginning! 😍pic.twitter.com/nhpfTTI3HK— Nils Kern (@nilskern17) July 15, 2019