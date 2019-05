LIVERPOOL – Jordan Henderson memang tidak mencetak gol maupun assist saat Liverpool menang 4-0 atas Barcelona di leg II semifinal Liga Champions 2018-2019, Rabu 8 Mei 2019 dini hari WIB. Akan tetapi, gelandang 28 tahun itu bisa dibilang yang membangkitkan semangat personel The Reds –julukan Liverpool– di laga tersebut.

Meski tidak mencetak gol maupun assist, Henderson berandil besar atas gol pertama yang dicetak Liverpool di laga tersebut. Ketika pertandingan memasuki menit ketujuh, Henderson menerima umpan dari Sadio Mane.

Jordan Henderson vs Barcelona at 3-1, 2019



Steven Gerrard vs AC Milan at 3-1, 2005



Same reaction, same end result 🙌 pic.twitter.com/DYtUoi7Jx7— SNM (@JackCook95) May 9, 2019