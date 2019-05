BARCELONA – Lionel Messi mendapat cacian dan makian dari suporter Barcelona. Nasib tragis itu didapat La Pulga –julukan Messi– setibanya di Bandara Barcelona-El Prat pada Rabu 8 Mei pukul 01.00 waktu setempat atau 06.00 WIB.

Ketika sedang melakukan pengecekan barang bawaan di bandara tersebut, Messi diteriaki sejumlah suporter Barcelona. Mereka menyuarakan kekecewaannya kepada Messi yang gagal memberi kontribusi saat Barcelona takluk 0-4 dari Liverpool di leg II semifinal Liga Champions 2018-2019.

At 1am, Some Barcelona fans expressed their unhappiness with Messi at Liverpool airport, explain Mundo.



Others rushed to his defence and clapped their hero. pic.twitter.com/O4jZ4NqYlO— Sport Witness (@Sport_Witness) May 8, 2019