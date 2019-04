MANCHESTER – Inggris memiliki dua wakil di semifinal Liga Champions 2018-2019, yakni Liverpool dan Tottenham Hotspur. Ternyata setelah ditelisik lebih dalam, dalam 10 tahun terakhir, ini merupakan yang pertama bagi Inggris mengirimkan dua wakilnya atau lebih ke semifinal Liga Champions.

Terakhir kali Inggris mewakilkan dua klub atau lebih ke semifinal Liga Champions ialah pada 2008-2009. Saat itu, ada tiga klub Negeri Ratu Elizabeth yang melaju ke semifinal, yakni Chelsea, Manchester United dan Arsenal.

(Liverpool lolos ke semifinal Liga Champions 2018-2019)

Saat itu, ketiga klub di atas mengapit satu-satunya wakil asal Spanyol, Barcelona. Sayangnya, Chelsea, Man United dan Arsenal gagal menjadi yang terbaik. Sebab saat itu Blaugrana –julukan Barcelona– keluar sebagai jawara setelah di final menang 2-0 atas Man United.

BACA JUGA: Tottenham Hotspur Lolos Dramatis, Pochettino: Sulit Dipercaya!

Bagaimana dengan musim ini? Kondisinya tidak jauh berbeda. Tottenham akan bersua Ajax Amsterdam (Belanda) dan Liverpool ditantang Barcelona. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah wakil-wakil Inggris di atas menyingkirkan Barcelona dan Ajax untuk kemudian menciptakan All English Final?

Peluangnya 50:50, mengingat baik Liverpol dan Tottenham memiliki kualitas yang setara dengan lawan masing-masing di semifinal. Andai menciptakan All English Final, ini merupakan yang kedua bagi klub-klub asal Inggris.

(Ronaldo saat bawa Man United juara Liga Champions 2007-2008)

Sebelumnya, All English Final tercipta di edisi 2007-2008 yang mempertemukan Chelsea dan Man United. Saat itu, The Red Devils –julukan Man United– keluar sebagai jawara setelah menang 6-5 atas Chelsea via adu penalti.

(Ram)