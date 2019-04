TURIN – Juventus kalah 1-2 dari Ajax Amsterdam di leg II babak perempatfinal Liga Champions 2018-2019. Akibat kekalahan itu, Bianconeri –julukan Juventus– pun tersingkir dari Liga Champions, kompetisi yang sangat ingin mereka menangi musim ini.

Setelah kekalahan, itu netizen yang kreatif pun mencari penyebab mengapa Juventus bisa dikalahkan Ajax yang mayoritas pemain muda? Netizen mengambil kesimpulan, Juventus kalah karena kostum kebesaran mereka dikenakan rapper asal Kanada, Drake.

Sekadar diketahui, Drake sedang ramai diperbincangkan. Drake diperbincangkan karena tiap kali pesepakbola melakukan foto dengan rapper 32 tahun itu, klub yang dibela sang pemain mengalami kekalahan.

Momen terbaru terjadi pada Senin 15 April 2019 dini hari WIB. Fullback kiri Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa, berfoto dengan Drake, beberapa saat jelang laga Lille vs PSG. Di luar dugaan, Les Parisiens –julukan PSG– yang diketahui sangat superior di Liga Prancis justru tumbang 1-5 dari Lille!

Sebelumnya, nasib sial juga dialami winger Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Setelah melakukan sesi foto dengan Drake, Die Borussen –julukan Dortmund– yang dibela Sancho tumbang 0-5 dari Bayern Munich.

