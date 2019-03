MADRID – Real Madrid yang mengikuti kompetisi International Champions Cup (ICC) 2019 pada Juli dan Agustus 2019 nanti dipastikan bakal bersua Atletico Madrid. Jadi bakal ada derby Madrid yang tersaji di kompetisi yang berlangsung usai gelaran musim 2018-2019 berakhir. Menariknya, derby Madrid tersebut bakal berlangsung di luar Eropa.

Tentu bermain di luar Eropa menjadi hal yang baru untuk pertandingan bertajuk derby Madrid. Pasalnya selama ini pertemuan antara Madrid melawan Atletico selalu terjadi di wilayah Eropa, baik ketika mereka bertemu di Liga Spanyol, Liga Champions, atau Piala Super Eropa.

Jadi tentu pertandingan di ICC 2019 merupakan pertama kalinya Madrid dan Atletico bertemu di luar Eropa. Mereka tepatnya bakal bersua di Stadium MetLife, East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat (AS), pada Jumat 26 Juli 2018 waktu setempat.

ICC sendiri memang terkenal menjadi suatu kompetisi yang terjadi sebelum musim baru dimulai. Setiap klub papan atas Eropa biasanya ikut serta di kompetisi tersebut dan bakal bersaing merebut gelar juara ajang itu. Kompetisi itu pun terkadang menjadi tempat untuk suatu klub untuk meracik permainan dengan pemain-pemain barunya.

Untuk ICC 2019 nanti, selain New Jersey, masih ada beberapa wilayah AS lainnya yang juga bakal menjadi tuan rumah kompetisi tersebut. Sebut saja Los Angelesm Landover, Chicago, Charlotte, Santa Clara, Houston, Arlington, Kansas City dan Foxborough. Selain di AS, ada juga ICC 2019 yang berlangsung di Eropa dan Asia, seperti di Cardiff, London, Stockholm, Singapore, dan Shanghai.

