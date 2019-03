BARCELONA – Luis Suarez menarik perhatian saat hadir di acara perayaan perpanjangan kontrak fullback kiri Barcelona, Jordi Alba pada Jumat 15 Maret 2019. Menarik perhatian karena penyerang berjuluk El Pistolero itu rela mengorbankan sang istri demi memberi tempat kepada sang rekan, Lionel Messi. Memberi tempat dalam hal apa?

Jadi pada hari tersebut, Suarez datang ke acara Alba bersama sang istri, Sofia Balbi, dengan menggunakan mobil. Saat berangkat dari rumah, Suarez dan Sofia duduk berdampingan di kursi depan. Akan tetapi. Suarez dan Sofia tidak langsung ke hotel, tempat di mana acara dilangsungkan.

Barcelona players and staff were all invited to a party held by Jordi Alba to celebrate his contract renewal and beating Lyon.

Man like Suarez forced his wife to sit at the back because Messi was riding with them. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/uAMOdLSFie— Bingi Man (@_samini_) March 15, 2019