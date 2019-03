TURIN – Suasana ruang ganti Juventus pecah setelah Bianconeri –julukan Juventus– menang 3-0 atas Atletico Madrid di leg II babak 16 besar Liga Champions 2018-2019, Rabu 13 Maret 2019 dini hari WIB. Keriuhan yang dibuat Emre Can dan kawan-kawan membuat suasana ruang ganti begitu meriah.

Akan tetapi, suasana semakin meriah setelah sang penentu kemenangan Juventus, Cristiano Ronaldo, masuk ke ruangan. Ronaldo sendiri datang terlambat karena harus lebih dulu melayani serangkaian pertanyaan dari jurnalis. Ketika Ronaldo masuk ruangan, Leonardo Bonucci serta kolega langsung menyambut sang megabintang dengan penuh kemeriahan.

The club owner, president & players celebrating inside the Juventus locker-room after the historic win vs. Atletico. Fantastic scenes. ⚫⚪ pic.twitter.com/ts7zLUduUM— Tarek Khatib (@ADP1113) March 13, 2019