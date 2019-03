MANCHESTER – Nama gelandang Manchester United, Fred, sedang diperbincangkan banyak pihak. Gelandang berpaspor Brasil itu jadi bahan pembicaraan berkat performa impresif yang ditunjukkan bersama Man United dalam beberapa laga terakhir.

Terbaru, Fred tampil full saat Man United mengalahkan PSG 3-1 pada Kamis 7 Maret 2019 dini hari WIB. Tidak hanya bergerak aktif ke seluruh sisi lapangan, eks pemain Shakhtar Donetsk itu juga sangat melindungi rekan-rekannya dari gangguan pemain PSG.

Ketika pertandingan memasuki menit 90+3, Man United mendapatkan penalti. Penalti didapat setelah tangan bek PSG, Presnel Kimpembe, dinilai wasit Damir Skomina menyentuh bola di kotak terlarang.

Kemudian, Marcus Rashford pun dipercaya pelatih Man United Old Gunnar Solskjaer untuk mengeksekusi penalti. Saat hendak menendang penalti, Rashford hampir mendapat gangguan dari gelandang PSG, Leandro Paredes.

Saat itu, Paredes hendak menghampiri Rashford untuk menjatuhkan mental pesepakbola berusia 21 tahun tersebut. Akan tetapi, belum juga Paredes tiba di samping Rashford, Fred langsung mendorong eks pemain Zenit st Peterburg tersebut.

