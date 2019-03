MANCHESTER – Salah satu fans Manchester United, Timmy Chin, mengeluarkan prediksi yang luar biasa, beberapa menit jelang laga tim kesayangannya kontra Paris Saint-Germain (PSG) dimulai pada Kamis 7 Maret 2019 dini hari WIB. Lewat akun Twitter-nya @TimmyChin, ia memprediksi Man United menang 3-1 atas PSG.

Jika hanya skor yang disebut dan prediksinya terbukti tepat, hal itu bukan sesuatu yang istimewa. Akan tetapi, Timmy memprediksi secara tepat siapa saja pencetak gol Man United di laga tersebut.

Honestly got a good feeling about this. Probably either we get totally hammered or we really put on a show. Lukaku with 2. Psg comes back with 1 and rashford fires home 92mins into injury time!— Timmy Chin (@TimmyChin) March 6, 2019