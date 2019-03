MANCHESTER – Fans Manchester United di seluruh dunia langsung heboh setelah timnya memastikan tempat di perempatfinal Liga Champions 2018-2019. Mereka langsung berselancar di dunia maya dan menunjukkan kreavititas yang dimiliki.

Salah satunya akun @RedDevilBible yang mengunggah video penalti Marcus Rashford. Gol Rashford saat itu memastikan kelolosan Man United ke perempatfinal. Namun, yang lebih menarik karena video penalti itu diiringi soundtrack dari film Titanic yang berjudul My Heart Will Go On.

Marcus Rashford's penalty with titanic music is incredible. Tears in my eyes. ♥️



pic.twitter.com/hSGUkxxwS4— Red Devil Bible (@RedDevilBible) March 7, 2019

Lagu yang dinyanyikan Celline Dion itu terkenal menyedihkan, mengingat menceritakan kisah cinta Jack dan Rose yang harus berakhir tragis, imbas dari tenggelamnya kapal Titanic. Karena itu, andai fans PSG menyaksiakn video yang diunggah fans Man United, dijamin mereka bakal semakin sedih.

BACA JUGA: 4 Faktor Kemenangan Man United atas PSG di 16 Besar Liga Champions 2018-2019

Sebab, gol yang dicetak Rashford saja sudah menyayat hati mereka, ini ditambah lagi dengan backsound lagu di atas yang membuat suasana semakin menyedihkan. Terlepas dari itu, kemenangan yang dicetak Man United atas PSG terhitung luar biasa.

Hal itu karena Man United datang ke markas PSG dengan skuad seadanya. Jesse Lingard, Anthony Martial, Nemanja Matic, Ander Herrera dan banyak lagi mengalami cedera. Sementara itu, Paul Pogba absen karena menjalani sanksi akumulasi kartu.

Akan tetapi, Man United dapat menyudahi pertandingan lewat kemenangan 3-1. selain Rashford, dua gol Man United lainnya dicetak Romelu Lukaku. Penyerang berpaspor Belgia itu dalam performa maksimal, yang mana mencetak enam gol dalam tiga pertandingan terakhir.

(Ram)