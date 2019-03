MADRID – Real Madrid bakal melakoni laga penentuan menghadapi Ajax Amsterdam di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2018-2019. Laga tersebut akan dimainkan pada Rabu 6 Maret 2019 pukul 03.00 WIB. Meski Madrid baru saja tumbang dari Barcelona, namun Luka Modric menerangkan kalau semangat para pemain Los Blancos tidak surut.

Pekan lalu bisa dibilang menjadi pekan yang mengecewakan bagi Madrid. Pasalnya, mereka tumbang dari Barcelona dua kali, masing-masing dengan skor 0-3 di ajang Copa del Rey dan 0-1 di Liga Spanyol. Lebih mengenaskan lagi, dua kekalahan tersebut mereka peroleh di kandang mereka sendiri, Santiago Bernabeu.

Meski begitu, Modric menekankan bahwa Madrid tidak memiliki waktu untuk terpuruk atau meratapi kekalahannya dari Barcelona tersebut. Bagi mereka, Liga Champions adalah turnamen yang sangat penting. Terlebih lagi dalam situasi sekarang ini, di mana Los Blancos sudah tersingkir dari Copa del Rey dan tak memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara Liga Spanyol.

“Bagi kami, pertandingan Liga Champions selalu sangat penting dan terutama pertandingan besok melawan tim yang sangat bagus, yang muda dan ambisius. Kalah dalam dua pertandingan melawan rival terbesar Anda bukanlah sesuatu yang membuat Anda merasa baik,” ujar Modric, menukil dari Four Four Two, Selasa (5/3/2019).

“Kami terluka, tetapi yang penting adalah bahwa pertandingan besok segera datang dan tidak ada waktu untuk terpuruk. Kami harus fokus pada Liga Champions dan mencoba melupakan apa yang terjadi dan menunjukkan performa yang baik, mencoba menang. Kami siap. Kami sudah bekerja dengan baik selama dua hari terakhir. Kami bersemangat meskipun kami baru kalah dalam dua pertandingan,” pungkasnya.

(fmh)