LONDON – Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, hampir meninggalkan Stadion Wembley, arena pertandingan yang mempertemukan timnya kontra Manchester City di final Piala Liga Inggris 2018-2019, Senin (25/2/2019) dini hari WIB. Sarri ingin keluar dari Stadion Wembley karena kesal dengan sikap yang ditunjukkan salah satu pemainnya, Kepa Arrizabalaga.

Di pengujung pertandingan atau tepatnya di menit 120 (laga berlanjut ke babak tambahan), Sarri berniat mengganti sang kiper, Kepa, dengan Willy Caballero. Sarri ingin melakukan pergantian karena Kepa dinilainya mengalami kram pada kaki, setelah berbenturan dengan penyerang Man City, Sergio Aguero.

Akan tetapi, Kepa enggan mendengar instruksi dari sang pelatih. Eks kiper Athletic Bilbao itu tetap berada di lapangan dan coba meyakinkan kepada yang lain kalau dirinya siap melewati babak adu tendangan penalti.

Sikap yang ditunjukkan Kepa membuat Sarri naik pitam. Pelatih asal Italia itu sempat berdiskusi dengan wasit, ofisial keempat dan sempat membanting botor air minum. Bahkan setelah membanting botol, eks pelatih Napoli itu terlihat hampir meninggalkan Stadion Wembley.

Akan tetapi, ketika hampir tiba di pintu keluar Stadion Wembley, Sarri berbalik badan dan mau menerima kenyataan Kepa tetap berada di arena pertandingan hingga babak adu penalti berakhir. Singkat kata, Chelsea pada akhirnya 3-4 dari Man City via adu penalti.

