BABAK 16 besar Liga Champions 2018-2019 bergulir pada 13-14 Februari 2019. Hal itu berarti, kompetisi antarklub Eropa paling prestisius itu kembali bergulir setelah hampir dua bulan vakum.

Kembali bergulirnya Liga Champions pun membuat pencinta sepakbola bergembira. Dengan kembali digulirkannya kompetisi tahunan tersebut, otomatis anthem Liga Champions bakal selalu berkumandang jelang pertandingan digelar.

Bicara soal anthem Liga Champions, kejadian unik sempat terjadi pada 2012, tepatnya di upacara pernikahan Marcos (calon mempelai suami) dan Neus (calon mempelai istri). Saat itu, Neus yang tahu sang calon suami begitu mencintai sepakbola, menyewa kelompok paduan suara renaissance dari Saint Boi de Llobregat.

Kelompok paduan suara tersebut diminta Neus untuk menyanyikan anthem Liga Champions karangan Tony Britten! Marcos yang terkejut pun tak bisa berkata-kata dan hanya bisa mendengarkan sang paduan suara menyanyikan lagu kebangsaan Liga Champions tersebut. Setelah dua menit mendengarkan lagu tersebut, Marcos pun bertepuk tangan meriah tanda bahagia.

Sebenarnya bukan hanya penggemar sepakbola yang menikmati lantunan musik Liga Champions. Para pelaku sepakbola pun begitu menikmatinya.

Salah satu buktinya terjadi di Liga Champions 2017-2018. Saat itu, Cristiano Ronaldo yang masih membela Real Madrid begitu antusias menyanyikan anthem Liga Champions, layaknya saat menyanyikan lagu kebangsaan. Hal itu menandakan sepakbola bisa menyatukan semuanya.

Berikut lirik anthem Liga Champions:

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande réunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

(Ram)