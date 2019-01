BARCELONA – Pelatih Barcelona, Ernesto Valverde, menyambut positif kedatangan Frenkie De Jong ke timnya. Valverde menyebut De Jong sebagai tambahan penting untuk Barcelona. Sebab, dengan bakat gemilang yang dimiliki, pemain berpaspor Belanda itu diyakini bakal membuat Barcelona semakin tangguh.

Barcelona secara resmi memperkenalkan De Jong sebagai pemain anyarnya pada Kamis (24/1/2019) dini hari WIB. Tentu saja, kedatangan gelandang berusia 21 tahun ini menjadi kabar yang begitu menggembirakan untuk Blaugrana –julukan Barcelona. Sebab, mereka telah menunjukkan ketertarikannya dengan De Jong sejak tahun lalu. Setelah lama menanti, transfer pun akhirnya terjadi pada bursa transfer musim dingin 2019 ini.

Valverde sendiri selalu menunjukkan dukungan penuh kepada timnya untuk mendatangkan De Jong. Hal tersebut diungkapkan pelatih berpaspor Spanyol itu dalam beberapa kesempatan. Ia selalu optimis De Jong bakal segera berlabuh ke Camp Nou. Karena itu, tak heran kedatangan De Jong membuatnya bahagia.

De Jong diyakini mampu memberi kontribusi besar kepada Barcelona. Pasalnya, sang pemain memiliki kualitas yang begitu mumpuni. Kondisi ini telah ditunjukkan sejak dirinya masih memperkuat Ajax Amsterdam. Di tim asal Belanda itu, De Jong memainkan peran yang penting. Sebelum resmi berseragam Barcelona, 28 laga telah dilakoninya bersama Ajax pada musim ini di berbagai kompetisi.

"(De Jong) tambahan penting (untuk Barcelona). Seorang pemain yang berkualitas dan memiliki masa depan yang cerah. Kami pikir penandatanganannya memberi perspektif panjang untuk Barcelona dan kami berharap yang terbaik untuknya. Kesuksesannya akan menjadi kesuksesan klub,” ujar Valverde, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Kamis (24/1/2019).

(dji)