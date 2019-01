MANCHESTER – Sejak diakuisi oleh pengusaha asal Timur Tengah, Sheikh Mansour, Manchester City menjelma menjadi klub yang kaya raya lantaran memiliki sokongan dana berlimpah. Meski begitu, Manajer Man City, Josep Guardiola, menerangkan kalau klubnya tak bisa dengan semena-mena berbelanja pemain dengan harga besar di setiap musim.

Memang tak bisa dimungkiri, kesuksesan yang diraih Man City sekarang ini tak lepas dari faktor uang dan besarnya belanja yang mereka lakukan. Seperti yang terjadi pada musim panas 2017 kala Man City mendaratkan sejumlah pemain dengan harga fantastis, seperti Ederson Moraes, Kyle Walker, hingga Bernardo Silva. Hasilnya tak percuma, karena The Citizens bisa menjadi juara Liga Inggris 2017-2018.

(Baca juga: Guardiola: Man City Tak Bisa Tandingi Madrid dan Barca soal Transfer)

Kendati demikian, Guardiola menerangkan kalau Man City tak bisa melakukan belanja jor-joran di setiap musimnya. Guardiola menjelaskan bahwa pihak klub juga memikirkan pengeluaran dana dan gaji pemain. Adapun Man City melakukan belanja besar musim lalu untuk melakukan regenerasi skuad, karena dinilai Guardiola sejumlah pemain sudah mulai menua.

“Tagihan gaji kami untuk para pemain adalah kedelapan atau kesembilan atau ke-10 yang terbesar di Eropa. Jadi, ada delapan atau sembilan klub di mana gaji pemainnya lebih tinggi daripada yang dibayar Manchester City. Kami mencoba menjadi stabil dalam segala hal,” ujar Guardiola, mengutip dari Four Four Two, Senin (14/1/2019).

"Ketika kami menghabiskan banyak dana musim lalu, itu karena tim sudah tua - pemain berusia 30-31 tahun dan itulah mengapa kami melakukannya. Tapi, kami tidak bisa melakukannya setiap musim. Kami memiliki batasan dan tidak bisa menghabiskan lebih banyak. Sehingga, itu sebabnya kami harus berhati-hati dengan para pemain dan mencoba musim depan untuk melihat apa yang bisa kami lakukan untuk melakukan peningkatan,” tandasnya.

(fmh)