Batal Berjumpa Mourinho, Ini Komentar Pelatih PSG

PARIS – Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Thomas Tuchel, terlihat kecewa karena gagal bersua Jose Mourinho bersama Manchester United di babak 16 besar Liga Champions 2018-2019. Sebab, pria berpaspor Portugal itu sudah dipecat oleh Setan Merah pada Selasa 18 Desember 2018.

Thomas Tuchel yakin, pemecatan Jose Mourinho akan mengubah banyak hal. Akan tetapi, pelatih berkebangsaan Jerman itu tidak tahu seberapa banyak perubahan yang terjadi. Sebab, perjumpaan kedua tim masih cukup lama terjadi, tepatnya Februari 2019.

(Baca juga: Man United Pecat Mourinho, Fans Chelsea Sedih)





Sebagaimana diberitakan, Man United ditakdirkan bertemu PSG pada babak 16 besar Liga Champions 2018-2019 pada Februari dan Maret mendatang. Le Parisien diunggulkan untuk lolos mengingat Paul Pogba dan kawan-kawan tengah inkosisten.

“Ya, pemecatan Mourinho akan mengubah banyak hal, tetapi saya tidak tahu apa. Bagaimanapun juga, itu tidak masalah. Kami harus menjalani banyak pertandingan sebelum Manchester United,” ujar Thomas Tuchel, dilansir dari Four Four Two, Rabu (19/12/2018).

“Saya tahu akan sangat menarik buat kalian, para jurnalis, untuk menulis artikel. Akan tetapi, sebelum pertandingan berikut, sangat tidak etis untuk membicarakan soal Manchester United,” imbuh mantan juru taktik Borussia Dortmund itu.

Berbeda dengan Mourinho, Tuchel tengah menikmati masa bulan madu di PSG. Apalagi, pria berusia 45 tahun itu dibebani target tinggi untuk menjadi juara di kompetisi domestik sekaligus regional dalam bentuk Liga Champions.

(fmh)