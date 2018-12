MADRID – Tim raksasa Spanyol, Real Madrid, harus menelan luka kala takluk dengan skor telak 0-3 dari tamunya, CSKA Moskow, dalam laga lanjutan matchday keenam penyisihan grup Liga Champions 2018-2019. Menanggapi kekalahan tersebut, bek Real Madrid, Marcelo, menilai kalau timnya tak memiliki masalah sikap.

Dalam laga tersebut, Madrid memang tidak tampil dengan seluruh pemain terbaiknya. Akan tetapi, kalah dengan skor telak 0-3 dari tim yang di atas kertas berada satu level di bawah mereka, tentunya menjadi hal yang tak bisa diterima. Banyak pihak menyebut kalau para pemain Madrid meremehkan laga tersebut.

(Baca juga: Solari Bela Isco dari Ejekan Penggemar Real Madrid)

Kendati demikian, Marcelo membantah hal itu. Bek berpaspor Brasil itu menerangkan kalau segenap pemain Madrid masuk ke lapangan dengan niat untuk mencari kemenangan dan tampil sungguh-sungguh. Jika memang banyak pihak yang memandang Madrid tidak bermain serius, maka Marcelo menyebut hal itu harus segera diperbaiki oleh para pemain.

“Saya tidak berpikir itu masalah sikap. Kami tidak pernah turun ke lapangan dengan sikap yang salah, namun mungkin beberapa permainan kami telah ditafsirkan seperti itu saat melawan CSKA,” jelas Marcelo, seperti dilansir dari Four Four Two, Kamis (13/12/2018).

“Anda harus selalu bermain dengan hasrat di Real Madrid. Ada jeda waktu lama hingga babak 16 besar, kami harus memperbaiki dan mengubah citra yang kami berikan pada diri kami sendiri. Kami harus termotivasi dan terbang tinggi di Bernabeu," tukas Mareclo.

(fmh)