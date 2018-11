BANGKOK – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Bima Sakti, menjagokan Thailand untuk keluar sebagai kampiun Piala AFF 2018. Juru taktik berusia 42 tahun itu menyebut skuad The Elephants War –julukan Thailand– memiliki segalanya untuk keluar sebagai yang terbaik.

Thailand memang tidak datang dengan skuad terbaik di Piala AFF 2018. Beberapa pemain terbaik mereka seperti Chanathip Songkrasin dan Teerasil Dangda tidak dibawa karena sedang disibukkan dengan agenda klub-klub masing.

Meski tidak datang dengan skuad terbaik, bukan alasan bagi Thailand untuk tidak menampilkan performa brilian. Di laga pertama, tim asuhan Milovan Rajevac menang 7-0 atas Timor Leste.

Kemudian di pertandingan kedua yang berlangsung semalam, Thailand menang 4-2 atas Indonesia. Setelah mengantongi dua kemenangan, Thailand hanya membutuhkan empat poin tambahan dari dua pertandingan sisa untuk keluar sebagai juara Grup B Piala AFF 2018.

“Saya pikir Thailand adalah tim terkuat. Mereka memiliki banyak pemain hebat di tengah dan juga depan. Thailand sangat baik dalam memanfaatkan situasi set-piece. Saya pikir Thailand memiliki peluang besar untuk menjadi juara di turnamen ini,” kata Bima Sakti mengutip dari laman resmi AFF, Senin (18/11/2018).

Sementara itu, bagaimana nasib Indonesia di Piala AFF 2018? Evan Dimas dan kawan-kawan masih bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2018, asalkan menang atas Filipina, plus berharap The Azkals –julukan Filipina– kalah dari Thailand di laga yang berlangsung Rabu 21 November 2018. Selain itu, Indonesia juga wajib berharap Singapura hanya menang tipis atau bahkan imbang kontra Timor Leste, plus kalah dari Thailand di laga pamungkas.

