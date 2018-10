BOGOR – Tim Nasional (Timnas) Jepang U-19 berhasil mengunci kemenangan pada laga perdananya di Grup B Piala Asia U-19 2018 saat bertemu dengan Korea Utara (Korut), pada Jumat (19/10/2018) malam WIB. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat tersebut, Jepang menang dengan skor 5-2.

Jepang memang bermain cukup apik di laga tersebut. Maka tak kaget mereka langsung memimpin pertandingan pada menit kedelapan melalui sontekan kaki kanan Koki Saito. Tak lama berselang, tepatnya di menit ke-19, lagi-lagi tim dari Negeri Sakura tersebut dapat mencetak angka. Adalah Hiroko Ito yang menjadi pencetak gol kedua untuk Jepang.

Baca Juga: Kalah dari Yordania, Vietnam Pesimis Lolos dari Fase Grup Piala Asia U-19 2018

Tak ingin tertinggal lebih jauh, Korut pun langsung mencoba meningkatkan serang mereka. Alhasil, pada menit ke-36 Korut bisa memperkecil ketertinggalan dari Jepang melalui aksi Kye Tam yang mendapatkan umpan dari Kim Hwi-Hwang.

Tidak ingin kehilangan momen, Korut semakin menggempur lini pertahanan Jepang hingga mereka pun berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-41. Kali giliran Kang Kuk-Chol yang mencatatkan namanya di papan skor dan membuat gol terakhir di babak pertama tersebut.

FT: JPN 🇯🇵 5 - 2 🇰🇵 PRK



3 points. Perfect start for the reigning champions in their Group B opener! #AFCU19 pic.twitter.com/ps6aMzVLoi— #AFCU19 (@theafcdotcom) October 19, 2018