LIVERPOOL – Liverpool berpotensi ditinggalkan sang gelandang andalan, Emre Can, pada bursa transfer musim panas 2018. Hal itu karena meski kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2018, tak ada tanda-tanda bahwa gelandang berpaspor Jerman itu bakal memperpanjang masa bakti bersama The Reds –julukan Liverpool.

Kemungkinan besar, Can akan melanjutkan karier bersama Juventus. Mantan pemain Bayern Munich itu ingin membela klub yang dapat menggaransinya trofi di setiap musim. Jelas kepergian Can merupakan kehilangan besar bagi Liverpool. Hal itu karena dalam pola 4-3-3 racikan Jurgen Klopp, Can merupakan salah satu gelandang andalan Liverpool.

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Liverpool akan mencari pemain pengganti setelah ditinggalkan Can? Jawabannya iya. Seperti diberitakan Daily Express, Kamis (22/3/2018), Liverpool membidik gelandang Napoli, Jorginho.

Secara gaya permainan, Jorginho dan Can serupa. Keduanya sama-sama piawai membangun serangan dan andal dalam melepaskan assist. Bersama Napoli musim ini, gelandang berusia 26 tahun itu turun di 32 pertandingan dengan koleksi empat gol dan empat assist.

Berkat performa brilian itu, Jorginho disertakan pelatih Tim Nasional (Timnas) Italia, Luigi Di Biagio, untuk ambil bagian di dua laga persahabatan kontra Argentina dan Inggris. Jika tidak ada aral melintang, Jorginho akan dipercaya tampil sebagai starter di salah satu laga tersebut.

Untuk mendapatkan Jorginho, Liverpool pun tak perlu mengeluarkan uang besar. Menurut laman transfermarkt, harga Jorginho saat ini di kisaran 25,2 juta pounds atau sekira Rp490 miliar.

Akan tetapi harga di atas masih perkiraan. Kabarnya, Partenopei –julukan Napoli– membanderol Jorginho di angka 50 juta pounds atau setara Rp972 miliar. Pembenahan di sektor tengah memang akan dilakukan Liverpool pada bursa transfer musim panas 2018.

Selain berencana mendatangkan Jorginho, Liverpool dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan gelandang Leicester City, Wilfried Ndidi. Satu hal yang pasti, Liverpool akan kedatangan gelandang jempolan yang bersinar dalam dua musim terakhir bersama RB Leipzig, Naby Keita. Keita sebenarnya sudah ditebus Liverpool sejak bursa transfer musim panas 2017, namun pihak Leipzig baru bersedia melepas gelandang berpaspor Guinea itu pada pertengahan tahun ini.

(Ram)