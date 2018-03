MANCHESTER – Langkah Manchester City untuk meraih gelar juara Liga Inggris musim ini terbuka lebar. Hingga kini, klub asuhan Josep Guardiola itu masih kukuh di puncak klasemen Liga Inggris 2017-2018 dengan 81 poin.

Besarnya poin yang telah dikumpulkan membuat klub-klub di bawahnya sangat sulit untuk menghentikan langkah Man City. Mereka harus membuat The Citizen –julukan Man City– kalah di banyak laga terlebih dahulu untuk dapat mengejar poin mereka.

Dengan kondisi ini, klub yang bermarkas di Stadion Etihad tersebut pun semakin bertekad meraih gelar juara pada musim ini. Hal tersebut disampaikan langsung oleh salah satu pemain andalan Man City, yakni Kevin De Bruyne.

BACA JUGA: De Bruyne: Chelsea Tak Menyesal meski Saya dan Salah Dijual Mereka

De Bruyne mengatakan bahwa pemain Man City akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat meraih hasil yang apik di setiap pertandingan. Kemenangan yang diraih di berbagai pertandingan tentu akan membuat mereka semakin dekat dengan trofi Liga Inggris 2017-2018.

"Saya pikir semua pemain Man City menginginkan hal itu. Kami akan mencoba dan berusaha memenangkan setiap pertandingan untuk merebut gelar,” ujar De Bruyne, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Kamis (15/3/2018).

BACA JUGA: 5 Calon Peraih Trofi Ballon d'Or 2018 per Februari, Nomor 1 Kandidat Terkuat

De Bruyne pun mengaku saat ini para pemain Man City tengah fokus menatap laga selanjutnya di Liga Inggris. Man City sendiri akan kembali melakoni laga lanjutan Liga Inggris 2017-2018 pada Sabtu 31 Maret 2018 malam WIB dengan menghadapi Everton.

Sepekan setelah itu, Man City akan melakoni laga berat melawan Manchester United. Karena itu, persiapan pun terus dilakukan De Bruyne dan kawan-kawan untuk menghadapi seluruh pertandingan tersebut. De Bruyne hanya berharap dirinya serta pemain Man City yang lain bisa selalu tampil prima di setiap laga.

"Untuk memastikan gelar kami harus meraih kemenangan. Kami harus menjalani pertandingan sulit di rumah Everton. Setelah itu, kami akan menghadapi Man United. Saya hanya berharap semua orang kembali sehat agar bisa memainkan pertandingan hingga terakhir,” tukas De Bruyne.

(Ram)