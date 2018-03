LIVERPOOL – Liverpool melepas Philippe Coutinho ke Barcelona pada bursa transfer musim panas 2018 seharga 142 juta pounds atau sekira Rp2,69 triliun. Namun di luar dugaan, Liverpool tak langsung mencari pemain pengganti Coutinho. Baru pada bursa transfer musim panas 2018, The Reds –julukan Liverpool– akan berupaya mendatangkan pemain pengganti dari gelandang berpaspor Brasil itu.

Seperti diberitakan The Empire of the Kop, Senin (5/3/2018), Liverpool menjadikan winger AC Milan, Suso, sebagai calon kuat pengganti Coutinho. Secara posisi, Coutinho dan Suso memang memiliki perbedaan. Saat membela Liverpool, Coutinho beroperasi sebagai winger kiri. Sementara bersama Milan, Suso mentas sebagai winger kanan.

Namun, Suso dapat ditempatkan sebagai playmaker, peran yang diemban Coutinho di Liverpool sewaktu pelatih Jurgen Klopp memainkan trio Sadio Mane, Roberto Firmino dan Mohamed Salah di lini depan. Untuk mendapatkan Suso, Liverpool pun tak perlu mengeluarkan uang yang terlalu besar.

BACA JUGA: Klopp Puji Performa Salah Saat Hadapi Newcastle United

Saat ini, winger berpaspor Spanyol itu memiliki klausul pelepasan sebesar 40 juta euro atau sekira Rp678 miliar. Jika Liverpool menyanggupi nominal itu, Milan tak memiliki hak untuk menahan pemain jebolan akademi klub asal Spanyol, Cadiz.

Suso sebenarnya bukanlah orang baru di Liverpol. Ia didatangkan tim U-23 Liverpool pada 2010. Dua musim kemudian, Suso pun naik ke tim senior. Pada musim 2012-2013, Suso tampil di 14 laga Liga Inggris, meski tak ada gol yang mampu dicetak.

Kemudian pada 2013-2014, Suso dipinjamkan ke Almeria selama semusim. Selanjutnya pada 2014-2015, Suso ditarik kembali ke Liverpool. Akan tetapi karena gagal menunjukkan performa di enam bulan pertama, Suso sama sekali tidak diturunkan pelatih Brendan Rodgers di ajang Liga Inggris. Alhasil di paruh kedua musim, Suso dijual ke AC Milan seharga 1,3 juta euro atau setara Rp22 miliar.

BACA JUGA: Klopp Puas dengan Performa Liverpool yang Semakin Padu

Bersama Milan, Suso tampil brilian. Musim ini saja Suso telah mencetak delapan gol dan 11 assist dari 36 penampilan. Karena itu jika Liverpool berani menebus klausul pelepasan Suso, Milan akan untung hampir 40 kali lipat.

(Ram)