LONDON – Teka-teki mengenai transfer Olivier Giroud menuju Chelsea akhirnya terjawab sudah beberapa saat lalu. Ya, penyerang Timnas Prancis tersebut akhirnya menerima tawaran untuk hengkang ke Chelsea pada bursa transfer musim dingin 2018.

Giroud resmi berseragam Chelsea usai menejeman klub asal London Barat tersebut bersedia membayarkan nilai transfer mencapai 18.5 juta pounds atau sekira Rp351 miliar kepada Arsenal. Bersama Chelsea, Giroud menerima kontrak 1,5 tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Kebenaran pindahnya Giroud dari Emirates Stadium menuju Stamford Bridge diumumkan langsung oleh Chelsea melalui akun Twitter resmi mereka. Pihak Chelsea pun merasa senang akhirnya bisa merampungkan transfer Giroud di detik-detik akhir jelang ditutupnya bursa transfer musim dingin 2018.

Chelsea Football Club has today completed the signing of Olivier Giroud from Arsenal.



Full story 👉 https://t.co/XDqSwzsZmO#GiroudIsBlue pic.twitter.com/5d1sRuBNrB