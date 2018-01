BARCELONA – Barcelona dan Liverpool telah mencapai kesepakatan untuk melakukan transfer terhadap Philippe Coutinho pada bursa transfer musim dingin 2018. Blaugrana –julukan Barcelona– pun memberikan ucapan selamat datang kepada Coutinho yang telah resmi berkostum Barcelona.

Melalui laman resminya, Barcelona juga telah mengumumkan pernyataan bahwa pemain berusia 25 tahun itu akan segera menandatangani kontrak bersama Blaugrana usai mencapai kesepakatan bersama Liverpool. Pembelian Coutinho dari Liverpool ditebus seharga 142 juta pounds atau sekira Rp2,5 triliun.

Pendekatan Barcelona kepada pemain berpaspor Brasil itu sebenarnya telah dilakukan sejak bursa transfer musim panas 2017. Namun saat itu, The Reds –julukan Liverpool– enggan melepas Coutinho yang sejatinya pemain tersebut memiliki keinginan untuk hijrah ke Camp Nou.

Melalui Twitter resmi mereka, Barcelona menunjukkan rasa senangnya setelah menanti selama satu paruh musim untuk mendapatkan Coutinho. Perasaan bahagia tersebut ditunjukkan Barcelona melalui video singkat selebrasi Lionel Messi dan Luis Suarez yang sangat senang sambil berpelukan

“Ini perasaan ketika Philippe Coutinho resmi bergabung bersama Barcelona (video Messi dan Suarez berpelukan),” tulis dalam akun Twitter resmi Barcelona, Minggu (7/1/2018).

