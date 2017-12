LONDON – Jelang dibukanya bursa transfer musim dingin 2018, tidak hanya para pemain dan pihak manajemen klub saja yang disibukkan dengan isu perpindahan pemain,namun para fans nyatanya turut ambil bagian. Seperti yang terjadi kepada para fans Chelsea, di mana mereka dengan tangan terbuka siap menyambut kedatangan winger Real Madrid, Isco Alarcon, ke Stamford Bridge.

Keriuhan para fans Chelsea itu terjadi kala striker andalan mereka, Alvaro Morata, mengunggah sebuah foto di Instagram, yang menampilkan dirinya sedang berjalan-jalan bersama Isco. Menanggapi foto tersebut, para fans Chelsea pun lekas menuliskan ragam komentar, di mana sebagian besar mengarapkan Isco bisa bergabung dengan skuad The Blues di 2018.

Tidak hanya di media sosial Instagram, keriuhan penyambutan Isco juga merambat ke Twitter. Pasalnya, para fans Chelsea tersebut ternyata sudah geram dengan ulah winger andalan mereka, Eden Hazard. Diketahui bahwa belum lama ini Hazard ternyata telah menolak perpanjangan kontrak yang disodorkan manajemen Chelsea.

Eden hazard has turned down new deal at Chelsea; paving the door for real Madrid move. If that is the case let them gave us isco and some money.— Mohamed abdikarim (@kadar_49) December 29, 2017

If Hazard was to leave, the best case scenario is to ask for Isco as part of any deal. Get 2 class wingers (Mahrez and someone else) alongside him and we're ready to go again. Although we'd require a change of formation (4-2-3-1 IMO). Else, we should just liquidate.— $bill (@SimplyHazard) December 29, 2017