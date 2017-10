DELAPAN pertandingan tersaji dalam hari pertama matchday keempat fase grup Liga Champions 2017-2018. Hasilnya, lima kemenangan berhasil dicatatkan dalam pertandingan yang berlangsung Rabu (1/11/2017) dini hari WIB.

Salah satu kemenangan diraih oleh Manchester United yang tampil melawan Benfica. Menjamu sang rival, Setan Merah unggul dua gol tanpa balas melalui gol bunuh diri Mile Svilar dan tendangan Daley Blind di menit 78. Dengan hasil itu, Man United tetap tak terkalahkan dengan koleksi 12 poin.

Mengekor Man United, Paris Saint-Germain (PSG) juga menorehkan kemenangan. Tak tanggung-tanggung, PSG menang 5-0 melawan Anderlecht. Dengan ini, Neymar dan kawan-kawan selalu menang di empat laga dan puas koleksi 12 poin.

Berbeda nasib, raksasa Inggris lainnya, Chelsea, harus menelan kekalahan pahit saat berhadapan dengan AS Roma. Berkunjung ke Stadio Olimpico, The Blues dilibas dengan skor 3-0. Chelsea pun turun satu peringkat di klasemen sementara Grup C.

Sementara itu, Barcelona dan Juventus harus merasakan berbagi poin dengan rival masing-masing di pertandingan keempat fase grup. Berhadapan dengan Olympiakos Piraeus, Barcelona menutup laga dengan skor 0-0.

Sama seperti Blaugrana, Juventus pun hanya puas berbagi angka dengan Sporting Lisbon. Mengakhiri laga dengan skor 1-1, Si Nyonya Tua yang pulang dengan satu poin kini berada di urutan dua klasemen Grup D dengan tujuh poin.

Di laga lainnya, Atletico Madrid menahan imbang Qarabag 1-1, sementara Bayern Munchen menorehkan kemenangan 2-1 atas Celtic.

Berikut hasil lengkap Liga Champions 2017-2018 semalam:

Bale 1 – 2 CSKA Moskwa

Manchester United 2 – 0 Benfica

Paris Saint-Germain 5 – 0 Anderlecht

Celtic 1 – 2 Bayern Munchen

Atletico Madrid 1 – 1 Qarabag

Roma 3 – 0 Chelsea

Sporting Lisbon 1 – 1 Juventus

Olympiakos Piraeus 0 – 0 Barcelona

(fmh)