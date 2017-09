Anthony Martial Tampil Gemilang Bareng Manchester United, Mourinho Layangkan Pujian

MANCHESTER – Manchester United memastikan tempat di babak keempat Piala Liga Inggris 2017-2018. Kepastian tersebut didapat setelah Michael Carrick dan kolega menundukkan Burton Albion 4-1, di Stadion Old Trafford, Kamis 21 September 2017 dini hari WIB.

Satu nama mencuat pada pertandingan tersebut, yakni Anthony Martial. Torehan satu gol membuat mantan pemain AS Monaco itu terpilih sebagai man of the match pada laga kontra Burton tersebut.

Selain itu, penampilan Martial melawan Burton memang sangat luar biasa. Selain mencetak gol, penggawa 21 tahun tersebut mampu mencatatkan assist untuk gol ketiga The Red Devils –julukan Man United– yang dicetak Jese Lingard.

Tak pelak, penampilan apik Martial mendapat sanjungan dari sang pelatih, Jose Mourinho. Manajer berkebangsaan Portugal itu mengaku senang dengan penampilan yang ditunjukkan pemain berpaspor Prancis tersebut.

Meski begitu, Mourinho berharap Martial tidak cepat puas dengan penampilannya melawan Burton. Pasalnya, ia menjelaskan masih ada yang harus dikembangkan dari performa anak asuhnya tersebut.

“Anthony Martial selalu ingin melakukan sesuatu. Beberapa hal yang ia lakukan sangat luar biasa, tapi beberapa lainnya tidak berjalan bagus. Tapi ia selalu berusaha dan komitmen serta kebahagiannya di atas lapangan selalu sangat penting,” jelas Mourinho, seperti dilansir dari The Sport Review, Jumat (22/9/2017).