Tak Hanya Klop Urusan Sepakbola, Keluarga Messi dan Suarez Juga Kompak di Luar Lapangan

Gracias por la visita 😜😜😜 pasamos genial 🍍🍍🍍 Thank you for the visit 😜😜😜 we had a great one 🍍🍍🍍@sofibalbi @antoroccuzzo88 @leomessi

A post shared by Luis Suarez (@luissuarez9) on Jul 8, 2017 at 4:34pm PDT