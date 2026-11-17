Arlyansyah Abdulmanan Dipanggil Timnas Indonesia, Shin Tae-yong: Ia Aset Berharga Persija!

PELATIH Persija Jakarta Shin Tae-yong bangga sang pemain muda, Arlyansyah Abdulmanan, dipanggil John Herdman untuk unjuk kualitas di pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan sudah menjadi tugasnya membuat pemain menjadi lebih baik.

1. Arlyansyah Langsung Unjuk Kualitas

Arlyansyah dipanggil John Herdman mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali, pada 9-16 November 2026. Selain Arly, ada lima pemain Persija Jakarta lain yang juga dipanggil John Herdman, yakni Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, dan Rayhan Hannan.

Arlyansyah Abdulmanan mendapat kesempatan bermain untuk Timnas Indonesia.

Arly pun menyumbang satu gol saat Timnas Indonesia bermain 1-1 dengan Bali United dalam laga uji coba di Bali pada Minggu, 15 November 2026. Gol itu membuktikan Arlyansyah membayar kepercayaan yang diberikan John Herdman.

"Tentu ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan bagi Arlyansyah. Sebagai seorang pelatih, saya memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan para pemain agar menjadi lebih baik," kata Shin Tae-yong saat ditemuk awak media termasuk Okezone di Sawangan, Depok, Selasa (17/11/2026).

"Arly mendapatkan pemanggilan pertamanya ke tim nasional. Ia juga berhasil mencetak gol dalam pertandingan uji coba. Menurut saya, Arly bisa menjadi salah satu aset berharga bagi Persija pada masa mendatang," tegas pelatih 56 tahun.