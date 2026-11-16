Kisah Inspiratif Arlyansyah Abdulmanan, Kerja Keras Antar Pemain Muda Tembus Timnas Indonesia!

WINGER Persija Jakarta, Arlyansyah Abdulmanan, membuktikan kerja keras tidak akan mengingkari hasil. Arly -sapaan akrab Arlyansyah Abdulmanan- berpesan kepada para pemain muda untuk tak mudah menyerah demi mencapai impian.

Arlyansyah Abdulmanan menjadi satu dari enam pemain Persija Jakarta yang dipanggil ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Selain Arly, ada Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, dan Rayhan Hannan.

Arly saat mencetak gol untuk Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@arllyabdulmanan)

Ini merupakan kali pertama Arly tembus ke pemusatan latihan Timnas Indonesia senior. Sebelumnya, pemain jebolan Elite Pro Academy (EPA) itu sudah pernah dipanggil ke Timnas Indonesia kelompok usia U-19, U-20, hingga U-23 sepanjang 2024-2025.

1. Pesan Arlyansyah untuk Pemain Muda

Tembus pemusatan latihan Timnas Indonesia senior merupakan impian Arly yang akhirnya terwujud. Ia pun berpesan kepada para pemain muda untuk terus bekerja keras demi mewujudkan mimpi.

"Untuk teman-teman di akademi, tetap semangat, percaya dengan proses, dan jangan pernah berhenti bekerja keras," ujar Arly, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Senin (16/11/2026).

"Kesempatan bisa datang kapan saja, jadi manfaatkan setiap latihan dan pertandingan untuk terus berkembang,” lanjut pemain yang telah mengemas satu gol di Super League 2026-2027.

Arlyansyah menegaskan, bermimpi tinggi adalah hal semua orang. Namun, untuk mencapai itu, konsistensi serta memegang teguh sikap pantang menyerah menjadi kunci utamanya.