Ricky Nelson Ditunjuk Jadi Pelatih Persija Putri Gantikan Muhamad Yusup Prasetiyo

JAKARTA - Persija Putri kini dipimpin Ricky Nelson untuk mengarungi Liga Putri Indonesia 2026-2027. Sementara Muhamad Yusup Prasetiyo diistirahatkan dari posisi pelatih kepala setelah mendampingi Vivi Oktavia Riski dan kolega dalam dua pekan awal kompetisi.

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Manajer Persija Putri, Diky Soemarno, berharap kehadiran Ricky dapat membawa energi baru untuk timnya. Kehadiran Ricky juga diharapkan dapat memperbaiki performa tim dalam Liga Putri Indonesia.

“Kami memberikan kepercayaan kepada Coach Ricky Nelson untuk memimpin Persija Putri. Harapannya, beliau bisa membangun suasana tim yang positif, menjaga profesionalisme, dan memberi ruang bagi setiap pemain untuk berkembang,” kata Diky dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Persija Putri (Dok Persija)

Diky menyadari perubahan kepemimpinan merupakan bagian dari perjalanan sebuah tim untuk terus berbenah. Kepercayaan kepada pelatih perlu berjalan beriringan dengan kerja keras pemain serta dukungan manajemen agar setiap langkah perbaikan dapat memberikan dampak nyata.

“Sebagai manajer, saya akan mendampingi proses ini. Kami ingin tim kembali fokus dan tumbuh bersama, dengan tanggung jawab yang dipikul bersama pula," katanya.

Ricky Nelson bukanlah sosok asing bagi keluarga besar Persija. Dalam dua musim terakhir, yakni pada 2024-2025 dan 2025-2026, ia berperan sebagai asisten pelatih pada era kepelatihan Carlos Pena dan Mauricio Souza.