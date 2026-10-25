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Respons Pelatih Java United Gagal Menang atas Persijap Jepara di Lanjutan Pekan Ke-7 Super League 2026-2027

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |07:53 WIB
Respons Pelatih Java United Gagal Menang atas Persijap Jepara di Lanjutan Pekan Ke-7 Super League 2026-2027
Fabio Lefundes kecewa Java United gagal menang atas Persijap Jepara. (Foto: Media Java United)
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PELATIH Java United, Fabio Lefundes, tak bisa menyembunyikan rasa kecewa setelah skuad asuhannya ditahan Persijap Jepara 1-1 di lanjutan pekan ketujuh Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah pada Sabtu 24 Oktober 2026 malam WIB.

“Seri bukanlah hasil yang kami harapkan. Tetapi, penampilan kami sudah lebih baik dari pertandingan sebelumnya,” kata Fabio Lefundes dalam konferensi pers pascalaga.

1. Java United Tampil Agresif

Persijap Jepara vs Java United di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@persijap_jepara)

Java United selaku tim tamu menunjukkan permainan agresif sejak awal laga. Sejumlah serangan berbahaya berhasil dilancarkan skuad Laskar Kepodang Emas hingga berbuah gol Ciro Alves pada menit ke-30.

Gol Ciro Alves merupakan hasil dari percobaan enam tembakan dan empat shots on target di Babak I. Berkat penampilan agresif, Java United pun berhasil menutup paruh pertama pertandingan dengan keunggulan 1-0.

Di Babak kedua, Persijap membalas lewat gol Juan Silva pada menit ke-62. Java United merespons dengan deretan serangan yang dilancarkan untuk kembali meraih keunggulan.

Total, skuad asuhan Fabio Lefundes tercatat melancarkan tujuh shots on target dari sembilan kali percobaan tembakan di babak kedua. Kendati belum meraih poin maksimal, Lefundes melihat permainan agresif skuad asuhannya sebagai poin positif.

“Kami bermain lebih agresif dari pertandingan sebelumnya. Tetapi, penampilan baik dari kiper lawan menggagalkan sejumlah peluang yang kami ciptakan,” kata Lefundes dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Java United memang memiliki sejumlah peluang matang yang kemudian digagalkan oleh penjaga gawang Persijap, Sendri Johansah.

 

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