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Hasil Isenmulang FC vs Java United di Super League 2026-2027: Laga Berakhir Sama Kuat 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |17:49 WIB
Hasil Isenmulang FC vs Java United di Super League 2026-2027: Laga Berakhir Sama Kuat 1-1
Suasana laga Isenmulang FC vs Java United di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/java.utd)
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SLEMAN – Isenmulang FC harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Java United dalam laga pekan keenam Super League 2026-2027. Permainan yang berakhir tanpa pemenang itu berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (20/10/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Isenmulang FC dan Java United memainkan laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

Sampai dengan pertengahan babak pertama, Isenmulang FC dan Java United sudah menciptakan beberapa peluang. Namun, kedua tim belum mampu mencetak gol.

Sementara waktu Isenmulang FC dan Java United masih bermain imbang 0-0 sampai akhir babak pertama. Kedua tim tentunya akan berbenah saat jeda laga agar lebih baik di babak kedua.

Secara penguasaan bola, Java United unggul atas tim tuan rumah. Hal itu ditunjukkan dengan persentase 55 persen berbanding 45 persen.

Isenmulang FC vs Java United. (Foto: Instagram/java.utd)
Isenmulang FC vs Java United. (Foto: Instagram/java.utd)

Babak Kedua

Isenmulang FC berhasil unggul lebih dahulu atas Java United. Kepastian tersebut diraih setelah Kenji Nishioka mampu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-59.

Java United tidak tinggal diam begitu saja. Pada menit ke-68, Java United berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Gustavo.

 

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