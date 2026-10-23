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Blak-blakan, Jurgen Klopp Ungkap Penyebab Lebih Dukung Barcelona ketimbang Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |18:09 WIB
Blak-blakan, Jurgen Klopp Ungkap Penyebab Lebih Dukung Barcelona ketimbang Real Madrid
Pelatih Timnas Jerman, Jurgen Klopp. (Foto: Instagram/dfb_team)
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BERLIN – Pelatih Timnas Jerman, Jurgen Klopp, mengungkapkan alasan unik di balik keputusannya untuk cenderung mendukung Barcelona ketimbang Real Madrid dalam duel sengit bertajuk El Clasico.

Klopp menyebut mantan bek tangguh Real Madrid, Pepe, sebagai sosok utama yang membuatnya enggan menyukai gaya permainan klub asal ibu kota Spanyol tersebut pada masa lalu.

Melalui wawancaranya bersama DAZN, pelatih yang mengusung filosofi sepak bola menyerang dan berintensitas tinggi ini mengaku bahwa El Clasico selalu menjadi tontonan wajib sepanjang hidupnya.

"Tentu saja saya akan menyaksikan laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid. Saya selalu menonton pertandingan ini dalam setiap fase kehidupan saya," ungkap Klopp kepada DAZN, dikutip dari Sportskeeda, Jumat (23/10/2026).

1. Alasan Benci Gaya Main Real Madrid di Masa Lalu

Klopp menjelaskan gaya bermain bertahan Real Madrid kala itu yang sering kali digerakkan oleh pemain seperti Pepe, yang berfokus membuang bola dari area berbahaya. Ternyata gaya permainan itu sangat bertolak belakang dengan prinsip sepak bolanya.

Gaya bermain pragmatis tersebut mendorong Klopp untuk lebih memihak Barcelona yang mengusung sepak bola atraktif. Meski kini ia mengaku lebih netral, ia tetap menilai Barcelona saat ini tampil sebagai tim yang lebih unggul.

Barcelona vs Madrid
Barcelona vs Madrid

"Dulu saya lebih mendukung Barcelona karena saya benci ketika Pepe dan bek-bek lainnya membuang segala bola keluar dari area bertahan saat itu. Itulah satu-satunya alasan saya selalu mendukung Barca. Sekarang, saya menontonnya dengan sudut pandang netral," sambung Klopp

"Saat ini saya mendukung tim yang tampil lebih baik. Jika melihat kondisi sekarang, tim itu kemungkinan besar adalah Barcelona," tambahnya.

 

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