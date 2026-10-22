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Dibantai Persija 1-5, Pelatih Arema FC Ungkap Biang Kerok Kekalahan Singo Edan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |16:55 WIB
Dibantai Persija 1-5, Pelatih Arema FC Ungkap Biang Kerok Kekalahan Singo Edan
Dibantai Persija 1-5, Pelatih Arema FC Ungkap Biang Kerok Kekalahan Singo Edan (Instagram/@aremafcofficial)
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BEKASI - Arema FC dibantai Persija Jakarta 1-5 pada pekan keenam Super League 2026-2027. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, mengungkap alasan pihaknya bisa menderita kekalahan telak itu. 

1. Arema Dibantai Persija

Laga Persija Jakarta vs Arema FC tersaji di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/10/2026). Arema FC tertinggal 2 gol pada babak pertama. 

Arema FC kesulitan mengimbangi efektivitas serangan tuan rumah. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, mengakui tim menghadapi pertandingan yang sulit. 

“Bermain di sini melawan Persija selalu menjadi tantangan tersendiri. Tepat saat kami mulai mendapatkan momentum dalam permainan, kami justru kebobolan gol kedua," kata pelatih asal Brasil itu, melansir laman iLeague, Kamis (22/10/2026).

"Lalu, ketika kami harus lebih menekan ke depan, Persija menunjukkan kualitas mereka dan mencetak gol-gol tersebut,” lanjutnya.

Persija membuka keunggulan melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-10 setelah memanfaatkan umpan Rayhan Hannan.

Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Instagram/persija)
Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Instagram/persija)

Arema berusaha merespons tekanan tersebut, tetapi kesalahan dalam membangun serangan menjelang turun minum justru dimanfaatkan Jeremejeff untuk mencetak gol keduanya pada menit ke-45.

Memasuki babak kedua, Arema mencoba meningkatkan intensitas serangan. Masuknya Gabriel Silva membantu Singo Edan lebih berani keluar dari tekanan.

Namun, upaya memperkecil ketertinggalan tidak berjalan sesuai harapan. Lawan justru memperlebar keunggulan melalui Stephan Loncar pada menit ke-76 dan Victor Dethan empat menit berselang.

 

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