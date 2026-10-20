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Shin Tae-yong Kaget Persija Punya Catatan Buruk saat Jamu Arema FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |18:56 WIB
Shin Tae-yong Kaget Persija Punya Catatan Buruk saat Jamu Arema FC
Shin Tae-yong Kaget Persija Punya Catatan Buruk saat Jamu Arema FC (Okezone/Andri Bagus)
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JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menegaskan tim asuhannya siap menghentikan rekor buruk ketika menjamu Arema FC. Persija tak pernah menang atas Arema dalam 3 laga terakhir di kandang sendiri. 

1. Persija vs Arema

Pertandingan Persija vs Arema FC bakal digelar di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026). Kedua tim bertemu pada pekan keenam Super League 2026-2027. 

Dalam 3 kali laga tandang ke markas Persija, Arema tak pernah kalah. Rinciannya, Arema FC 2 kali menang dan sekali seri. 

Shin Tae-yong mengatakan timnya tidak terbebani dengan catatan buruk ketika menjamu Arema FC. Ia menegaskan Persija akan berusaha meraih kemenangan.

"Sejujurnya, saya tidak mengetahui catatan tersebut sebelumnya, sehingga sedikit terkejut. Namun, rekor memang ada untuk dipecahkan," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa (20/10/2026).

Persija Jakarta (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Persija Jakarta (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Kami sebelumnya juga berhasil memutus catatan tertentu saat menghadapi Borneo FC dan Persib Bandung. Saya percaya pertandingan melawan Arema FC besok juga bisa menjadi kesempatan bagi kami untuk menghapus catatan negatif tersebut," ujarnya.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan persiapan Rizky Ridho dan kawan-kawan berjalan cukup baik, meskipun dihadapkan dengan jadwal padat. Dia optimistis para pemain bisa menjalankan instruksi dengan baik dalam laga nanti.

"Setelah pertandingan sebelumnya, kami mendapatkan waktu istirahat selama satu hari. Kemarin dan hari ini, tim juga sudah menjalani persiapan dengan baik," katanya.

 

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