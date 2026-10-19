Soal Kericuhan di Laga Persita vs Persija, Ketum The Jakmania Duga Ada Provokasi Oknum Berkaos Putih

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) The Jakmania, Muhammad Aditya Putra, akhirnya angkat bicara mengenai insiden gesekan antar-suporter yang mewarnai laga panas antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Ia menduga kuat ada oknum provokator yang sengaja menyulut emosi massa hingga memicu kericuhan.

Pertandingan Persita Tangerang melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2026-2027 diwarnai kericuhan suporter. Aditya menyebut dugaan provokasi sebagai pemicu insiden di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten pada Sabtu 17 Oktober 2026 lalu.

Dalam pertandingan tersebut, Persita berhasil mengamankan kemenangan dengan skor tipis 3-2 atas Persija. Namun, laga yang berlangsung sengit itu sempat terganggu setelah kericuhan suporter membuat babak kedua tertunda sekitar 30 menit.

Aditya mengaku berada di lokasi ketika insiden tersebut terjadi. Dia menyebut sekelompok orang berkaos putih diduga memprovokasi The Jakmania dengan memasuki tribun dan mengambil spanduk.

“Ketika babak pertama selesai, di sentelban ring 1 Banten International Stadium itu memang ada provokasi dari gerombolan orang yang berkaos putih. Mereka masuk ke tribun lalu itu melakukan provokasi ke arah teman-teman Jakmania dan mereka mengambil spanduk,” kata Aditya kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Minggu 18 Oktober 2026 kemarin.

Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra (Cikal Bintang)

1. Pemicu Emosi Massa

Menurut Aditya, tindakan tersebut memancing reaksi dari suporter yang berada di tribun. Dia menilai provokasi yang menyentuh harga diri dapat memicu kemarahan di tengah suasana pertandingan yang sudah berlangsung panas.

“Jadi intinya adalah kita disulut, diprovokasi, dan Suporter itu kan seperti kuali panas. Ketika ada provokasi sedikit segala macam, yang di bawah ini kan (mikirnya) harga diri sebenarnya," tutur Aditya.