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Ada Gesekan Suporter, Kick Off Babak Kedua Persita Tangerang vs Persija Sempat Tertunda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |20:43 WIB
Ada Gesekan Suporter, Kick Off Babak Kedua Persita Tangerang vs Persija Sempat Tertunda
Ada Gesekan Suporter, Kick Off Babak Kedua Persita Tangerang vs Persija Sempat Tertunda (Okezone/Andri Bagus)
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JAKARTA - Gesekan suporter Persita Tangerang dan Persija Jakarta terjadi saat jeda pertandingan. Hal ini membuat kick off babak kedua sempat tertunda. 

1. Gesekan Suporter

Pertemuan kedua tim terjadi pada pekan kelima Super League 2026-2027. Laga itu digelar di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (17/10/2026).

Panitia pertandingan dan perwakilan pemain Persija pun berusaha menenangkan kondisi di lapangan.

Berdasarkan pantauan Okezone,sebenarnya bentrok kecil lebih dahulu terjadi di area selatan stadion saat jalannya laga. Namun, kondisi itu tidak berlangsung lama setelah steward menenangkan suporter.

Saat jeda babak kedua, bentrok lebih besar terjadi di sisi utara stadion antara suporter Persita dan Persija. Hal itu membuat sejumlah suporter Persita berhamburan ke area pinggir lapangan dan menunda babak kedua.

2. Jalannya Pertandingan

Persita Tangerang dan Persija bermain dengan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Kedua tim langsung saling serang untuk mencari gol pembuka.

Persita Tangerang berhasil unggul lebih dahulu atas Persija pada menit ke-5. Claudio Luquinhaa mampu menjebol gawang Persija yang dikawal Nadeo Argawinata lewat sundulan.

Persita vs Persija (Andri Bagus)
Persita vs Persija (Andri Bagus)

Semenjak tertinggal, tim asuhan Shin Tae-yong bermain lebih ngotot untuk menekan Persita. Namun, pertahanan Persita masih cukup rapat untuk ditembus.

Persija hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-14. Sayangnya tendangan terukur Stjepan Loncar masih bisa ditepis dengan baik oleh Igor Rodriguez.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-17. Gol tersebut dicetak oleh Fabio Calonego usai memanfaatkan bola muntah di mulut gawang Persita.

 

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