Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persita vs Persija : Kedua Tim Sama Kuat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |20:04 WIB
Hasil Babak Pertama Persita vs Persija : Kedua Tim Sama Kuat
Hasil Babak Pertama Persita vs Persija : Kedua Tim Sama Kuat (Instagram/@persita.official)
A
A
A

JAKARTA - Persita Tangerang masih bermain imbang 1-1 dengan Persija Jakarta pada babak pertama pekan kelima Super League 2026-2027. Pertemuan kedua tim berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (17/10/2026) malam WIB.

Babak Pertama 

Persita Tangerang dan Persija bermain dengan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Kedua tim langsung saling serang untuk mencari gol pembuka.

Persita Tangerang berhasil unggul lebih dahulu atas Persija pada menit ke-5. Claudio Luquinhaa mampu menjebol gawang Persija yang dikawal Nadeo Argawinata lewat sundulan.

Semenjak tertinggal, tim asuhan Shin Tae-yong bermain lebih ngotot untuk menekan Persita. Namun, pertahanan Persita masih cukup rapat untuk ditembus.

Persija hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-14. Sayangnya tendangan terukur Stjepan Loncar masih bisa ditepis dengan baik oleh Igor Rodriguez.

Fabio Calonego (Instagram/@persija)
Fabio Calonego (Instagram/@persija)

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-17. Gol tersebut dicetak oleh Fabio Calonego usai memanfaatkan bola muntah di mulut gawang Persita.

Memasuki menit ke-30, Persija dan Persita saling jual dan beli serangan. Akan tetapi, belum ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut

Persita dan Persija masih bermain imbang 1-1 sampai dengan akhir babak pertama. Kedua tim tentunya akan berbenah di jeda laga agar lebih baik di babak kedua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/49/3248564/jean_paul_van_gastel-pYr4_large.jpg
PSIM Yogyakarta Pecat Jean-Paul van Gastel, Tunjuk Guntur Cahyo Utomo Jadi Caretaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/49/3248550/garudayaksa_vs_arema_fc-ZncB_large.jpg
Hasil Super League 2026-2027: Garudayaksa Menang 3-1 atas Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/49/3248519/shin_tae_yong-de41_large.jpg
Tandang ke Banten, Shin Tae-yong Yakin Persija Jadi Tim Pertama yang Kalahkan Persita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/49/3248504/sandy_walsh_girang_akhirnya_bisa_bermain_lagi_buat_persib_bandung-qxIs_large.jpg
Absen 10 Pekan, Sandy Walsh Girang Akhirnya Debut Bareng Persib Bandung
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/16/11/1761179/klasemen-liga-europa-20262027-juventus-di-puncak-ac-milan-naik-ke-posisi-16-lzc.webp
Klasemen Liga Europa 2026/2027: Juventus di Puncak, AC Milan Naik ke Posisi 16
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/10/persija_jakarta_membantai_psim_yogyakarta_4_0_dala.jpg
Link Live Streaming Persita vs Persija di Super League 2026-2027 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement