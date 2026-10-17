Hasil Babak Pertama Persita vs Persija : Kedua Tim Sama Kuat

Hasil Babak Pertama Persita vs Persija : Kedua Tim Sama Kuat (Instagram/@persita.official)

JAKARTA - Persita Tangerang masih bermain imbang 1-1 dengan Persija Jakarta pada babak pertama pekan kelima Super League 2026-2027. Pertemuan kedua tim berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (17/10/2026) malam WIB.

Babak Pertama

Persita Tangerang dan Persija bermain dengan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Kedua tim langsung saling serang untuk mencari gol pembuka.

Persita Tangerang berhasil unggul lebih dahulu atas Persija pada menit ke-5. Claudio Luquinhaa mampu menjebol gawang Persija yang dikawal Nadeo Argawinata lewat sundulan.

Semenjak tertinggal, tim asuhan Shin Tae-yong bermain lebih ngotot untuk menekan Persita. Namun, pertahanan Persita masih cukup rapat untuk ditembus.

Persija hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-14. Sayangnya tendangan terukur Stjepan Loncar masih bisa ditepis dengan baik oleh Igor Rodriguez.

Fabio Calonego (Instagram/@persija)

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-17. Gol tersebut dicetak oleh Fabio Calonego usai memanfaatkan bola muntah di mulut gawang Persita.

Memasuki menit ke-30, Persija dan Persita saling jual dan beli serangan. Akan tetapi, belum ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut

Persita dan Persija masih bermain imbang 1-1 sampai dengan akhir babak pertama. Kedua tim tentunya akan berbenah di jeda laga agar lebih baik di babak kedua.