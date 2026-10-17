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Tandang ke Banten, Shin Tae-yong Yakin Persija Jadi Tim Pertama yang Kalahkan Persita

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |15:33 WIB
Tandang ke Banten, Shin Tae-yong Yakin Persija Jadi Tim Pertama yang Kalahkan Persita
Tandang ke Banten, Shin Tae-yong Yakin Persija Jadi Tim Pertama yang Kalahkan Persita (Dok Persija)
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JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menargetkan kemenangan saat tim asuhannya bertamu ke markas Persita Tangerang. Persita Tangerang belum terkalahkan hingga pekan keempat Super League 2026-2027. 

1. Yakin Kalahkan Persita

Pertemuan kedua tim itu dalam pekan kelima Super League 2026-2027 itu akan digelar di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (17/10/2026). Persija juga sebenarnya mempunyai catatan mentereng sebagai modal tandang ke Banten. Pasalnya, Persija selalu meraih kemenangan dalam empat laga terakhir.

Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)
Skuad Persija (Foto: Persija Jakarta)

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengatakan tim asuhannya akan mendapatkan ujian berat dari Skuad Pendekar Cisadane, julukan Persita. Saat ini Persita mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Persija saat ini berada di puncak klasemen dengan mengumpulkan 12 poin. Sementara Persita di posisi kelima dengan delapan poin.

"Saya menilai Persita sebagai tim yang bagus. Mereka belum terkalahkan, tetapi kami tidak hanya melihat mereka sebagai tim yang memiliki rekor tersebut," ucapnya. 

Pelatih asal Korea Selatan menegaskan Rizky Ridho dan kolega wajib menampilkan performa terbaiknya sepanjang 90 menit permainan. Pasalnya, Persija membutuhkan kemenangan agar semakin kokoh di puncak klasemen.

 

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