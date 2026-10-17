Kwon Chang-hoon Pede Persija Jakarta Curi Poin di Kandang Persita Tangerang

Kwon Chang-hoon percaya diri Persija Jakarta curi poin di kandang Persita Tangerang (Foto: Persija Jakarta)

SERANG – Sayap serang Persija Jakarta, Kwon Chang-hoon, antusias jelang laga kontra Persita Tangerang di Super League 2026-2027. Ia percaya diri bisa membawa pulang angka dari lawatan ke Serang, Banten.

Duel Persita Tangerang vs Persija Jakarta itu akan tersaji di matchday 5 Super League 2026-2027. Laga akan digelar di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (17/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Belum Kalah

Persija memasuki laga ini dengan optimistis setelah menang empat kali beruntun. Sementara, Persita juga belum kalah dengan catatan dua menang dan dua imbang.

Kwon mengatakan timnya tidak berpuas diri dengan empat kemenangan beruntun pada awal musim. Jadi, Skuad Macan Kemayoran sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk melawan Persita.

"Pertandingan-pertandingan sebelumnya sudah saya lupakan. Sekarang, fokus kami adalah pertandingan besok," kata Kwon dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (17/10/2026).

"Seluruh pemain sudah mempersiapkan diri dengan baik," tambah pria asal Korea Selatan itu.