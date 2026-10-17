Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Shin Tae-yong Waspadai Rayco Rodriguez

Shin Tae-yong mewaspadai seorang Rayco Rodriguez yang akan jadi ancaman buat Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

SERANG – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengaku mewaspadai satu nama dari Persita Tangerang yakni Rayco Rodriguez. Pemain bernomor punggung tujuh tersebut dinilai memiliki kemampuan yang berpotensi merepotkan lini pertahanan timnya.

Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta itu akan tersaji di matchday 5 Super League 2026-2027. Duel digelar di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (17/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Modal Positif

Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)

Macan Kemayoran membawa modal positif setelah menyapu bersih empat pertandingan pertama dengan kemenangan. Meski demikian, Persija tidak bisa menganggap remeh kekuatan tuan rumah.

Persita juga belum terkalahkan dalam empat laga awal. Pendekar Cisadane mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Shin memastikan persiapan timnya berjalan sesuai rencana menjelang pertandingan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut para pemain telah menjalani persiapan dengan baik untuk menghadapi tantangan dari Persita.

"Persiapan kami berjalan seperti biasa. Kami telah mempersiapkan tim dengan baik untuk menghadapi pertandingan besok," kata Shin dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Sabtu (17/10/2026).

Walaupun Persija memiliki catatan sempurna dalam empat pertandingan, Shin tetap mewaspadai ancaman yang bisa diberikan Persita. Ia secara khusus menyoroti Rayco sebagai salah satu pemain yang perlu mendapat perhatian lebih dari para pemainnya.

"Persita Tangerang sejauh ini belum terkalahkan. Dari analisis saya, pemain nomor tujuh mereka cukup berbahaya dan berpotensi merepotkan kami," ujar Shin.