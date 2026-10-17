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Nadeo Argawinata Bongkar Kunci Sukses Persija Pimpin Klasemen Super League 2026-2027

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |04:20 WIB
Nadeo Argawinata Bongkar Kunci Sukses Persija Pimpin Klasemen Super League 2026-2027
Nadeo Argawinata Bongkar Kunci Sukses Persija Pimpin Klasemen Super League 2026-2027 (Instagram/@nadeowinataa)
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DEPOK - Kiper Persija Jakarta, Nadeo Argawinata, membongkar kunci sukses klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut hingga berhasil memimpin klasemen sementara Super League 2026-2027. Persija Jakarta mengantongi 12 poin hasil 4 kali menang. Gawang Persija yang dijaga Nadeo Argawinata juga baru bobol satu kali. 

1. Kunci Sukses Persija

Bagi kiper Persija, Nadeo Argawinata, pencapaian tersebut tidak terlepas dari hubungan harmonis yang terbangun di dalam tim. Ia menilai sikap saling menghormati, keterbukaan terhadap arahan pelatih, serta kesungguhan dalam menjalani latihan menjadi bagian penting dari proses yang tengah dijalani Persija.

“Yang pasti normal saja. Keempat kiper mengikuti arahan pelatih kiper, yaitu Coach Yoo Jae-hoon. Kami menerima semua masukan dan apa pun yang diberikan Coach Yoo selama latihan dari minggu ke minggu. Jadi, saling respek itulah yang membuat kami sampai sekarang masih bagus,” kata Nadeo, melansir laman iLeague, Sabtu (17/10/2026).

Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata (Instagram/@nadeowinataa)
Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata (Instagram/@nadeowinataa)

Lebih dari sekadar persiapan teknis, kebersamaan antarpemain juga dinilai berperan besar dalam menjaga performa tim. Nadeo melihat semangat untuk saling membantu dan kekompakan yang terus tumbuh sebagai fondasi Persija dalam mempertahankan tren positif pada awal musim ini.

“Rasa kekeluargaan dalam tim, saling bantu-membantu antarpemain, dan kekompakan yang menurut saya pribadi sampai sekarang menjadi hal yang membuat Persija bisa seperti ini, belum terkalahkan sampai saat ini,” tutur Nadeo.

Ia pun menyoroti kontribusi Shin Tae-yong dalam membangun atmosfer tim yang semakin kondusif. Menurutnya, suasana positif tersebut perlu terus dirawat agar Persija dapat mempertahankan konsistensi sepanjang kompetisi.

“Seperti saya bilang, ada peran Coach Shin juga di sini. Pastinya, dia menciptakan suasana tersebut menjadi lebih baik, bahkan lebih baik lagi di setiap minggunya. Saya harap ini bisa terus berlanjut sampai akhir musim nanti,” ucapnya.

 

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