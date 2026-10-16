Shayne Pattynama Turun di Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta? Begini Kata Shin Tae-yong

PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, masih merahasiakan peluang Shayne Pattynama tampil saat menghadapi Persita Tangerang. Ia meminta publik menunggu pengumuman daftar susunan pemain untuk mengetahui apakah bek tersebut akan diturunkan.

Persija Jakarta akan berhadapan dengan Persita Tangerang di pekan kelima Super League 2026-2027. Laga itu akan berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten pada Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.

Shayne Pattynama belum pernah bermain untuk Persija Jakarta musim ini.

1. Shayne Pattynama Belum Pernah Main untuk Persija Jakarta Musim Ini

Shayne Pattynama menjadi sorotan setelah namanya tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija Jakarta pada empat pertandingan awal Super League 2026-2027. Saat ditanya mengenai peluang tampil menghadapi Persita Tangerang, Shin Tae-yong memilih tidak memberikan jawaban secara terperinci.

"Anda bisa melihatnya sendiri nanti saat daftar susunan pemain keluar," kata Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat pada Kamis 15 Oktober 2026.

2. Shayne Pattynama Bantu Timans Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Absennya Shayne Pattynama di level klub cukup mengejutkan karena ia sebelumnya menjadi salah satu pemain penting Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Bek tersebut turut memperkuat skuad Garuda ketika mengalahkan Thailand lewat adu penalti 2-2 (4-2) lalu.

Shayne Pattynama tidak hanya tampil solid dalam pertandingan tersebut, tetapi juga sukses menjalankan tugas sebagai salah satu eksekutor penalti. Keberhasilan itu ikut mengantarkan Timnas Indonesia keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026.