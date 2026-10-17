Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Everton vs Chelsea di Liga Inggris 2026-2027: Pedro Neto Bawa The Blues Menang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |21:11 WIB
Hasil Everton vs Chelsea di Liga Inggris 2026-2027: Pedro Neto Bawa The Blues Menang
Hasil Everton vs Chelsea di Liga Inggris 2026-2027: Pedro Neto Bawa The Blues Menang (Instagram/@chelseafc)
A
A
A

JAKARTA - Chelsea berhasil mengalahkan tuan rumah Everton dengan skor 2-0. Pedro Neto menjadi pahlawan Chelsea dengan dua gol yang dicetaknya. 

1. Babak Pertama

Pertemuan kedua tim terjadi pada pekan ketujuh Liga Inggris 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Hill Dickinson, Sabtu (17/10/2026) malam. 

Pada menit-menit awal, pertandingan berlangsung alot. Tak banyak peluang yang bisa diciptakan kedua tim. 

Tuan rumah mendapatkan peluang bersih pertama lewat sundulan Thierno Barry. Ia menanduk bola hasil umpan silang Jack Grealish. Namun, sundulannya mengarah tepat ke pelukan Emiliano Martinez. 

Tak lama kemudian, giliran Grealish mendapatkan peluang. Tembakannya yang memantul tanah itu berhasil ditepis Emiliano Martinez. 

Barry kembali memperoleh kesempatan untuk membawa Everton unggul berkat aksi impresif Vitali Mykolenko di sisi kiri. Namun, lagi-lagi Emiliano Martinez dengan sigap mengamankan bola. 

Jelang babak pertama berakhir, Chelsea mulai mengancam. Tendangan voli Moises Caicedo membentur mistar. Usaha Pedro Neto pun digagalkan kiper Everton, Jordan Pickford. Babak pertama pun berakhir 0-0.

Everton vs Chelsea (Instagram/@chelseafc)
Everton vs Chelsea (Instagram/@chelseafc)

2. Babak Kedua

Pada awal babak kedua, Chelsea langsung mencetak gol. Pedro Neto melepaskan tembakan jarak dekat yang meluncur masuk ke gawang Everton. Skor berubah 0-1 pada menit ke-46. 

Tak lama kemudian, tembakan Cole Palmer juga nyaris berbuah gol. 

Berada dalam posisi unggul, Chelsea harus kehilangan Emiliano Martinez. Kiper asal Argentina itu harus ditarik keluar usai benturan keras dengan Jarrad Branthwaite. 

Ia kemudian digantikan Mike Penders, yang menjalani debutnya di Liga Inggris pada menit ke-65. Ia menjadi kiper termuda Chelsea yang bermain di Liga Inggris. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/45/3248065/lisandro_martinez-3IfY_large.jpg
5 Pemain yang Harusnya Masuk Daftar Belanja Manchester United Buntut Kritik Pedas Lisandro Martinez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/51/3247451/thierry_henry_absen_di_laga_manchester_united_vs_arsenal_bertajuk_rivalry_returns-6hrO_large.jpg
Penyebab Thierry Henry Absen di Laga Manchester United vs Arsenal Bertajuk Rivalry Returns
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/45/3247335/liverpool_kalah_0_3_dari_manchester_city_di_pekan_keenam_liga_inggris_2026_2027-Iw16_large.jpg
Penyebab Liverpool Kalah 0-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/45/3247179/hasil_manchester_united_vs_tottenham_hotspur_berujung_1_1-YA0l_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2026-2027 Semalam: Manchester United vs Tottenham 1-1, Chelsea Hajar Bournemouth 5-1!
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/10/17/11/1761589/timnas-futsal-indonesia-ditekuk-cape-verde-di-copa-das-nacoes-de-futsal-2026-tcx.jpg
Timnas Futsal Indonesia Ditekuk Cape Verde di Copa Das Nacoes De Futsal 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/17/chelsea.jpg
Hasil Everton vs Chelsea: Pedro Neto Borong Gol, The Blues Menang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement