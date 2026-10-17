Hasil Everton vs Chelsea di Liga Inggris 2026-2027: Pedro Neto Bawa The Blues Menang

Hasil Everton vs Chelsea di Liga Inggris 2026-2027: Pedro Neto Bawa The Blues Menang (Instagram/@chelseafc)

JAKARTA - Chelsea berhasil mengalahkan tuan rumah Everton dengan skor 2-0. Pedro Neto menjadi pahlawan Chelsea dengan dua gol yang dicetaknya.

1. Babak Pertama

Pertemuan kedua tim terjadi pada pekan ketujuh Liga Inggris 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Hill Dickinson, Sabtu (17/10/2026) malam.

Pada menit-menit awal, pertandingan berlangsung alot. Tak banyak peluang yang bisa diciptakan kedua tim.

Tuan rumah mendapatkan peluang bersih pertama lewat sundulan Thierno Barry. Ia menanduk bola hasil umpan silang Jack Grealish. Namun, sundulannya mengarah tepat ke pelukan Emiliano Martinez.

Tak lama kemudian, giliran Grealish mendapatkan peluang. Tembakannya yang memantul tanah itu berhasil ditepis Emiliano Martinez.

Barry kembali memperoleh kesempatan untuk membawa Everton unggul berkat aksi impresif Vitali Mykolenko di sisi kiri. Namun, lagi-lagi Emiliano Martinez dengan sigap mengamankan bola.

Jelang babak pertama berakhir, Chelsea mulai mengancam. Tendangan voli Moises Caicedo membentur mistar. Usaha Pedro Neto pun digagalkan kiper Everton, Jordan Pickford. Babak pertama pun berakhir 0-0.

Everton vs Chelsea (Instagram/@chelseafc)

2. Babak Kedua

Pada awal babak kedua, Chelsea langsung mencetak gol. Pedro Neto melepaskan tembakan jarak dekat yang meluncur masuk ke gawang Everton. Skor berubah 0-1 pada menit ke-46.

Tak lama kemudian, tembakan Cole Palmer juga nyaris berbuah gol.

Berada dalam posisi unggul, Chelsea harus kehilangan Emiliano Martinez. Kiper asal Argentina itu harus ditarik keluar usai benturan keras dengan Jarrad Branthwaite.

Ia kemudian digantikan Mike Penders, yang menjalani debutnya di Liga Inggris pada menit ke-65. Ia menjadi kiper termuda Chelsea yang bermain di Liga Inggris.