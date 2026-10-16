Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSIM Yogyakarta Incar Kemenangan Pertama saat Hadapi PSM Makassar

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |12:12 WIB
PSIM Yogyakarta Incar Kemenangan Pertama saat Hadapi PSM Makassar
PSIM Yogyakarta Incar Kemenangan Pertama saat Hadapi PSM Makassar (Instagram/@psimjogja_official)
A
A
A

YOGYAKARTA PSIM Yogyakarta bertekad meraih kemenangan perdana saat menjamu PSM Makassar. Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul van Gastel, menyadari laga tersebut merupakan momentum terbaik untuk bangkit.

1. Incar Kemenangan Pertama

PSIM Yogyakarta akan menghadapi PSM Makassar di pekan kelima Super League 2026-2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada Jumat (16/10/2026).

Laskar Mataram -julukan PSIM Yogyakarta- membutuhkan hasil positif setelah mengawali musim dengan catatan kurang memuaskan. Dari empat pertandingan, PSIM hanya mampu mengoleksi satu poin dan menelan tiga kekalahan.

PSIM mengawali kompetisi dengan hasil imbang saat menjamu Persita Tangerang (1-1). Setelah itu, mereka kalah dari Persebaya Surabaya (0-1), takluk dari Madura United (1-2) dalam laga tandang. Terbaru, PSIM dihajar Persija Jakarta dengan skor 0-4 di kandang sendiri.

Rentetan hasil tersebut membuat PSIM terpuruk di peringkat ke-16 dari 18 tim peserta Super League 2026-2027. Meski kompetisi masih panjang, Laskar Mataram harus segera bangkit agar tidak semakin tertinggal dari para pesaingnya.

PSIM Yogyakarta vs Persija @psimjogja_official)
PSIM Yogyakarta vs Persija @psimjogja_official)

Jean-Paul van Gastel memastikan kondisi pemain cukup baik menjelang pertandingan melawan PSM Makassar. Dia juga mengaku telah berbicara dengan para pemain setelah kekalahan telak dari Persija untuk membahas sejumlah hal yang perlu diperbaiki.

“Bicara tentang persiapan, kondisi pemain kita bagus, semua pemain sudah siap untuk laga besok. Setelah kekalahan dari laga lawan Persija lalu, saya sudah menemui para pemain dan berbicara banyak hal dengan pemain,” kata Jean Paul van Gastel dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (16/10/2026).

Pelatih asal Belanda itu memahami keresahan suporter yang menginginkan tim kebanggaannya segera meraih kemenangan. Menurutnya, hasil satu poin dari empat pertandingan awal bukan sesuatu yang memuaskan bagi tim maupun pendukung PSIM Yogyakarta.

“Saya paham dengan kekhawatiran yang mereka rasakan. Kami telah memainkan empat laga dan baru bisa meraih satu poin. Kami juga punya kekhawatiran yang sama. Saya sepenuhnya bisa paham adanya kekhawatiran dari suporter,” ujar Van Gastel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/49/3248219//striker_persik_kediri_sergio_castel-Zfe6_large.jpg
Persik Siapkan Mantan Striker Asing Persib untuk Hadapi Maung Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/49/3248171//shin_tae_yong-CGab_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Fasilitas Latihan Persija Jakarta Belum Modern tapi Memadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/49/3248156//persijap_jepara_memberhentikan_mario_lemos_yang_jadi_korban_kedua_dalam_empat_pekan_super_league_2026_2027-CABZ_large.jpg
Pecat Mario Lemos, Persijap Jepara Berhentikan 2 Pelatih meski Super League 2026-2027 Baru 4 Pekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/49/3248116//persija_jakarta_menggelar_latihan_dengan_suasana_positif_jelang_menghadapi_persita_tangerang-uQMV_large.jpg
Latihan Penuh Tawa, Persija Jakarta Bersiap Hadapi Persita Tangerang
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/15/51/1760805/pb-esi-targetkan-juara-umum-kejuaraan-dunia-esport-2026-di-indonesia-nwv.webp
PB ESI Targetkan Juara Umum Kejuaraan Dunia Esport 2026 di Indonesia
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/15/pb_esi.jpg
Kejuaraan Dunia Esport 2026 Digelar di Indonesia, PB ESI Tegaskan Target Juara Umum
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement